

Al via, a Campobello di Licata, la seconda Rassegna corale polifonica, promossa dal Coro polifonico “”Alma Laetitia Cantorum’’ di Campobello di Licata, il cui presidente è Giovanni Tornambè e Valentina Alabiso direttore artistico. L’appuntamento è per domenica 14 dicembre, con inizio alle ore 19,30, presso la Chiesa Beata Maria Vergine dell’Immacolata. Si esibiranno: Coro diocesano di Agrigento, diretto dal maestro Graziella Fazzi, pianista, accompagnatore il maestro Salvatore Cipolla; Coro polifonico “”Sergio Alletto”” di Agrigento, direttore il maestro Lorenzo Puma, pianista e accompagnatore maestro Giada Nobile, al clarinetto il maestro Salvatore Ruggeri; Coro polifonico “”Voci di Don Bosco”” di Naro, direttore il maestro Maria Rosaria Giunta, accompagnatore il maestro Maricla Cacciatore. Si esibiranno anche: Coro polifonico “”Terzo Millennio”” di Racalmuto, direttore maestro Domenico Mannella, al violino Elena La Mattina; il Coro polifonico “”Alma Laetitia Cantorum “” di Campobello, direttore il maestro Valentina Alabiso, pianista accompagnatore il maestro Fabrizio Chiarenza. Saranno ospiti d’eccezione: il maestro Giusy Massimino e il baritono Pietro Nigro.

Giovanni Blanda