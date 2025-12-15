

Lunedi 15 dicembre, assemblea dei soci del Circolo di Cultura “”Leonardo da Vinci” di Campobello di Licata. La seduta si terrà alle ore 17, in prima convocazione, un’ora dopo, eventualmente, in seconda. All’ordine del giorno: il rinnovo del direttivo, il rendiconto di gestione 2025, il bilancio di previsione 2026 e la quota sociale e quella annuale 2026. L’assemblea è stata convocata dal Presidente dott. Nazareno Romano.

Giovanni Blanda