Rimangono poche ore (entro Lunedi 15 dicembre) per le presentazione delle domande per ottenere il beneficio della fornitura di libri, da parte degli studenti residenti a Campobello di Licata, frequentanti le scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) pari o inferiore a euro 13 mila (in corso di validità). Richieste da presentare, esclusivamente, presso l’Istituzione Scolastica frequentata. Il modulo di domanda può esser ritirato presso la sede delle scuola di appartenenza.

Giovanni Blanda