L’Europa cambia marcia sulla transizione ecologica dell’auto. Niente più divieto assoluto per i veicoli a combustione interna: dal 2035 ci sarà invece un obiettivo di riduzione delle emissioni del 90%.

La Commissione europea ha annunciato una revisione significativa della sua strategia per ridurre le emissioni nel settore automobilistico. Il piano originario prevedeva il divieto totale di vendita di auto a benzina e diesel a partire dal 2035, con l’obiettivo di portare le emissioni di CO2 a zero. Ma la nuova proposta, presentata a dicembre 2025, cambia le regole del gioco: i costruttori dovranno tagliare le emissioni del 90%, senza essere obbligati ad azzerarle.

In pratica, i motori a combustione interna potranno ancora essere prodotti e venduti, a condizione che rientrino nei nuovi limiti. Questo significa che auto ibride plug-in, veicoli alimentati a idrogeno e altri modelli a basse emissioni resteranno sul mercato. Il restante 10% delle emissioni dovrà essere compensato con tecnologie sostenibili, come l’uso di biocarburanti avanzati o acciaio a basse emissioni, prodotti in Europa.

Più flessibilità per le case automobilistiche

La modifica arriva con un pacchetto normativo più ampio che punta a rendere la transizione ecologica più realistica per l’industria europea. Secondo la Commissione, le nuove regole consentiranno maggiore flessibilità tra il 2030 e il 2032, estendendo quanto già previsto per il periodo 2025-2027. L’obiettivo è quello di evitare che le case automobilistiche paghino multe salate se non raggiungono subito gli standard imposti.

Un altro punto centrale riguarda l’introduzione di “crediti compensativi”. I produttori potranno usare questi strumenti su base volontaria per coprire il 10% delle emissioni residue. Tra i metodi ammessi: acciaio a basse emissioni, carburanti sostenibili (come e-fuel e biofuel) e la produzione di piccole auto elettriche costruite nell’Unione Europea.

Più spazio per auto ibride e veicoli leggeri elettrici

Uno degli elementi più innovativi della proposta è l’introduzione di una nuova categoria normativa all’interno dell’iniziativa “Small Affordable Cars”. Questa comprenderà veicoli elettrici fino a 4,2 metri di lunghezza, che riceveranno incentivi e “supercrediti” fino al 2034. Una misura pensata per favorire la produzione di auto elettriche più piccole, più economiche e interamente europee.

Ciò rappresenta un segnale chiaro: non solo SUV e berline di fascia alta, ma anche utilitarie leggere e accessibili avranno un ruolo nella transizione ecologica. Un cambio di rotta che tiene conto delle esigenze dei consumatori, spesso alle prese con i costi elevati delle auto elettriche attuali.

Furgoni e flotte aziendali nel mirino della transizione

Un altro capitolo importante della riforma riguarda i veicoli commerciali e le flotte aziendali. Per i furgoni, il nuovo obiettivo è una riduzione delle emissioni del 40% entro il 2030, in luogo del precedente 50%. Le flotte aziendali, invece, saranno regolate direttamente dai singoli Stati membri, che dovranno promuovere mezzi a zero o basse emissioni.

Come evidenziato dalla Commissione, i veicoli aziendali “percorrendo un chilometraggio annuo maggiore, significano anche maggiori riduzioni delle emissioni”. Inoltre, per beneficiare di incentivi pubblici, i veicoli dovranno essere a basse emissioni e prodotti nell’Ue.

Semplificazioni per l’industria: meno burocrazia e più incentivi

Il pacchetto approvato comprende anche l’“Omnibus dell’automotive”, un insieme di semplificazioni tecniche e amministrative pensate per alleggerire i costi delle aziende europee. Secondo le stime della Commissione, i produttori risparmieranno circa 706 milioni di euro all’anno grazie alla riduzione di normative secondarie e test semplificati.

Tra le principali novità:

Semplificazione dei test Euro 7 per furgoni e camion.

Esenzione dei furgoni elettrici dall’obbligo di tachigrafi intelligenti e limitatori di velocità.

Equiparazione normativa tra furgoni elettrici e termici per i tempi di riposo dei conducenti.

La Commissione ha inoltre confermato che continuerà l’armonizzazione delle etichette ambientali per le auto, in modo da offrire ai consumatori informazioni chiare e trasparenti al momento dell’acquisto.