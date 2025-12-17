Ha cercato di compiere l’estremo gesto buttandosi dal balcone al secondo piano di un palazzo in corso dei Mille a Palermo, ma la caduta è stata fermata da un’antenna parabolica e il 35enne è rimasto incastrato e bloccato sul balcone del vicino del piano di sotto.

I carabinieri, chiamati dai passanti, sono riusciti a entrare nell’appartamento dell’aspirante suicida che, nonostante le ferite, ha continuato a urlare di volersi uccidere. I militari l’hanno afferrato per un braccio e immobilizzato.

Nel soccorso sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Il 35enne è stato portato all’ospedale Civico di Palermo. Al salvataggio hanno assistito dai balconi delle loro case diversi cittadini che hanno applaudito l’intervento dei carabinieri.