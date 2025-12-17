Un Natale ricco di eventi per tutti i gusti: dall’accensione dell’albero ai concerti, dalle mostre artistiche alle tombolate solidali.

Il Comune di Campobello, con il sindaco Vito Terrana, l’assessore allo Sport e Spettacolo Enrico Lo Coco e l’assessore al Turismo e Cultura Lenny Termini, ha organizzato un calendario che unisce tradizione, arte e inclusione.

Ecco il programma completo:

Giovedì 18 dicembre

Ore 10:00 – Mostra “PENNELLATE DI NATALE… COME LO VEDO IO” a cura degli alunni dell’IIS Giudici Saetta e Livatino (plesso Rita Levi Montalcini) + cerimonia di premiazione

Ore 16:00 – Santa Messa (Casa di Riposo Sillitti)

Ore 17:00 – Natale con i nonni, zampognaro e scambio auguri

Venerdì 19 dicembre

Ore 15:30 – Santa Messa (Casa di Riposo Santa Teresa)

Ore 16:30 – Natale con i nonni, zampognaro e scambio auguri

Ore 18:00 – “ARTISTI IN MOSTRA” (aperta fino alle 21:30, Chiesa Emmanuele)

Ore 20:00 – Concerto di musica classica e rappresentazione di scene bibliche (Associazione culturale, Sala Consiliare)

Domenica 21 dicembre

Ore 9:00 – Torneo di Dama (Sala Virgilio, Centro Polivalente)

Ore 19:00 – Arte Atelier Antonello La Greca presenta “Viaggio tra arte, storia e antiquariato” in collaborazione con Centro Servizi A.D.LA (Via XVIII Ottobre)

Lunedì 22 dicembre

Ore 10:00 – Torneo di calcio a cura A.S.D. Sporting Club Campobello (Campetto Rita Levi Montalcini)

Ore 18:00 – Natale con i nonni, zampognaro e scambio auguri (Cooperativa Sociale ISTAS)

Ore 19:00 – “Viaggio tra arte, storia e antiquariato” (Arte Atelier Antonello La Greca, Via XXVIII Ottobre)

Martedì 23 dicembre

Ore 19:00 – “Viaggio tra arte, storia e antiquariato” (Via XXVIII Ottobre)

Ore 20:00 – Degustazione prodotti tipici siciliani, rievocando tradizioni culturali (Piazza XX Settembre)

Mercoledì 24 dicembre

Ore 10:30 – Babbo Natale per le vie del paese su carretto siciliano

Ore 12:00 – Brindisi di Natale (Piazza XX Settembre)

Venerdì 26 dicembre

Ore 19:00 – Inaugurazione della “Grutta” (Cortili centro storico, Via Firenze)

Sabato 27 dicembre

Ore 17:00 – “Un thè per la ricerca” Lions Club Due Rose (fino alle 21:00, Copenaghen)

Ore 19:00 – Apertura Villaggio di Natale con elfi, Babbo Natale, animazione e scivoli gonfiabili (Piazza XX Settembre)

Domenica 28 dicembre

Ore 19:00 – Villaggio di Natale con elfi, Babbo Natale, animazione e gonfiabili (Piazza XX Settembre)

Lunedì 29 dicembre

Ore 16:30 – Tombolata con i ragazzi dell’ass. Nuova Luce (Locali Via Palermo)

Ore 18:00 – Presentazione libro “La signora del bar America” di Lina Infuso (Sala Consiliare Giudici Saetta e Livatino)

Sabato 3 gennaio

Ore 20:00 – Spettacolo “Musical – Natale Inclusivo” promosso dalla Coop. Sociale La Grande Famiglia (Salone Chiesa San Giuseppe)

Martedì 6 gennaio

Ore 19:00 – La “Grutta” (Cortili centro storico, Via Firenze)