Un Natale ricco di eventi per tutti i gusti: dall’accensione dell’albero ai concerti, dalle mostre artistiche alle tombolate solidali.
Il Comune di Campobello, con il sindaco Vito Terrana, l’assessore allo Sport e Spettacolo Enrico Lo Coco e l’assessore al Turismo e Cultura Lenny Termini, ha organizzato un calendario che unisce tradizione, arte e inclusione.
Ecco il programma completo:
Giovedì 18 dicembre
Ore 10:00 – Mostra “PENNELLATE DI NATALE… COME LO VEDO IO” a cura degli alunni dell’IIS Giudici Saetta e Livatino (plesso Rita Levi Montalcini) + cerimonia di premiazione
Ore 16:00 – Santa Messa (Casa di Riposo Sillitti)
Ore 17:00 – Natale con i nonni, zampognaro e scambio auguri
Venerdì 19 dicembre
Ore 15:30 – Santa Messa (Casa di Riposo Santa Teresa)
Ore 16:30 – Natale con i nonni, zampognaro e scambio auguri
Ore 18:00 – “ARTISTI IN MOSTRA” (aperta fino alle 21:30, Chiesa Emmanuele)
Ore 20:00 – Concerto di musica classica e rappresentazione di scene bibliche (Associazione culturale, Sala Consiliare)
Domenica 21 dicembre
Ore 9:00 – Torneo di Dama (Sala Virgilio, Centro Polivalente)
Ore 19:00 – Arte Atelier Antonello La Greca presenta “Viaggio tra arte, storia e antiquariato” in collaborazione con Centro Servizi A.D.LA (Via XVIII Ottobre)
Lunedì 22 dicembre
Ore 10:00 – Torneo di calcio a cura A.S.D. Sporting Club Campobello (Campetto Rita Levi Montalcini)
Ore 18:00 – Natale con i nonni, zampognaro e scambio auguri (Cooperativa Sociale ISTAS)
Ore 19:00 – “Viaggio tra arte, storia e antiquariato” (Arte Atelier Antonello La Greca, Via XXVIII Ottobre)
Martedì 23 dicembre
Ore 19:00 – “Viaggio tra arte, storia e antiquariato” (Via XXVIII Ottobre)
Ore 20:00 – Degustazione prodotti tipici siciliani, rievocando tradizioni culturali (Piazza XX Settembre)
Mercoledì 24 dicembre
Ore 10:30 – Babbo Natale per le vie del paese su carretto siciliano
Ore 12:00 – Brindisi di Natale (Piazza XX Settembre)
Venerdì 26 dicembre
Ore 19:00 – Inaugurazione della “Grutta” (Cortili centro storico, Via Firenze)
Sabato 27 dicembre
Ore 17:00 – “Un thè per la ricerca” Lions Club Due Rose (fino alle 21:00, Copenaghen)
Ore 19:00 – Apertura Villaggio di Natale con elfi, Babbo Natale, animazione e scivoli gonfiabili (Piazza XX Settembre)
Domenica 28 dicembre
Ore 19:00 – Villaggio di Natale con elfi, Babbo Natale, animazione e gonfiabili (Piazza XX Settembre)
Lunedì 29 dicembre
Ore 16:30 – Tombolata con i ragazzi dell’ass. Nuova Luce (Locali Via Palermo)
Ore 18:00 – Presentazione libro “La signora del bar America” di Lina Infuso (Sala Consiliare Giudici Saetta e Livatino)
Sabato 3 gennaio
Ore 20:00 – Spettacolo “Musical – Natale Inclusivo” promosso dalla Coop. Sociale La Grande Famiglia (Salone Chiesa San Giuseppe)
Martedì 6 gennaio
Ore 19:00 – La “Grutta” (Cortili centro storico, Via Firenze)