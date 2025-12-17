Carmelo Barone 83 anni è morto in ospedale dopo essere stato investito mentre stava attraversando sulle strisce pedonali ieri sera in via Ammiraglio Rizzo a Palermo. Lo scontro con uno scooter di un impiegato delle poste, all’altezza di via Thaon di Revel a Palermo. L’anziano è finito sull’asfalto, battendo violentemente la testa. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno subito ritenuto le sue condizioni gravissime e l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Anche il guidatore dello scooter è rimasto ferito. Barone è stato ricoverato in terapia intensiva, con la prognosi riservata, ma dopo poche ore le condizioni sono precipitate ed è deceduto. Sull’accaduto indagano gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale.