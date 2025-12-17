Minaccia due vicini di casa con una pistola. Con questa accusa un 74enne è stato arrestato a Catania dai carabinieri del Nucleo Radiomobile per porto abusivo di arma da fuoco e minaccia aggravata. I militari sono intervenuti in via Locatelli dove era stato segnalato un uomo che, pistola alla mano, stava minacciando di morte altre persone. I militari hanno trovato delle persone che inveivano contro un uomo e uno dei presenti, militare dell’Esercito, ha consegnato un’arma da fuoco che era appena riuscito a farsi consegnare dall’uomo che la impugnava, di sua conoscenza in quanto vicino di casa.

Dalla ricostruzione dell’accaduto è emerso che poco prima l’uomo che aveva la pistola, identificato per un 74enne catanese, aveva minacciato di usarla nei confronti di due coniugi abitanti nel suo stesso palazzo. Questi ultimi hanno raccontato ai militari dell’Arma che l’aggressore, senza un valido motivo, presumibilmente per dissapori legati all’acquisto di beni immobili, aveva iniziato a puntargli l’arma. Il revolver calibro 38, seppur posseduto regolarmente, è stato sottoposto a sequestro come pure le sei cartucce trovate nel tamburo. Ritirati cautelarmente anche un fucile da caccia, 91 cartucce calibro 12 e 94 cartucce calibro 38, che il 74enne deteneva regolarmente in casa. L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto.