

Sino al 31 dicembre in vigore il provvedimento per scongiurare i pericoli incendi. E’ fatto divieto, in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale: di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi, fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, nonché bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie, usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, n aree diverse da quello appositamente individuate.

Giovanni Blanda