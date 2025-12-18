Avrebbe violato ripetutamente la misura degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto per tornare a minacciare e aggredire l’ex compagna. I carabinieri di Sciacca hanno arrestato un trentenne disoccupato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di appello di Palermo.

L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia. Dopo le formalità di rito per lui si sono aperte le porte del carcere di Sciacca. Attivato anche il “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donne vittime di violenza domestica.