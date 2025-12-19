i Carabinieri della Tenenza di Floridia, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un pregiudicato 42enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato notato nei pressi di un casolare abbandonato e, a seguito di perquisizione personale, all’interno dello zaino che portava addosso erano occultati 21 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 2,2 chilogrammi e 110 grammi di crack.

Lo stupefacente sequestrato se immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 40mila euro.