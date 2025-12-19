Quello che doveva essere un tranquillo weekend di festeggiamenti si è trasformato in una notte di violenza nel centro di Messina. Gli agenti delle volanti sono intervenuti tempestivamente a seguito di una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112, che segnalava una rissa in corso e una discussione estremamente animata nei pressi di un’attività commerciale della zona.

Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato una situazione di forte tensione, identificando un gruppo di sei persone originarie di Reggio Calabria che si trovavano in città proprio per celebrare un addio al celibato.

Dalla prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli inquirenti, è emerso che l’aggressione è scaturita senza alcun apparente motivo logico. Quattro membri del gruppo, tutti in evidente stato di ebbrezza alcolica, si sono scagliati con violenza contro uno dei soci dell’esercizio commerciale e un addetto alla sicurezza che stava svolgendo il proprio servizio. L’uso eccessivo di alcol avrebbe alterato i freni inibitori dei giovani reggini, trasformando i festeggiamenti in un’azione punitiva immotivata contro i lavoratori presenti sul posto.

Le due vittime, colpite ripetutamente durante il raid, sono state immediatamente soccorse dal personale sanitario. Fortunatamente, le ferite riportate non sono risultate gravi: i medici hanno giudicato i due uomini guaribili rispettivamente in tre e cinque giorni per le contusioni e i traumi riportati durante la colluttazione. Nonostante la breve prognosi, la gravità del gesto e la dinamica dell’aggressione hanno spinto le autorità a procedere con fermezza contro i responsabili.

L’intervento risolutivo delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare i quattro aggressori prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Dopo le procedure di rito e l’identificazione formale, per i quattro giovani calabresi sono scattate le manette. L’episodio ha destato profonda preoccupazione tra i commercianti della zona, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla gestione della movida cittadina durante i fine settimana.