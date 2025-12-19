

La Pubblica amministrazione, con deliberazione di Giunta municipale, ha approvato, in linea ammnistrativa, il progetto dei lavori di ristrutturazione e valorizzazione della Piazza San Giovanni Paolo Secondo, immediatamente attigua alla centrale Piazza XX Settembre, per la somma di euro 199.999,97. Piazza San Giovanni Paolo Secondo è uno degli spazi pubblici di maggiore rilevanza del centro storico di Campobello di Licata, antistante la Chiesa Madre ‘’San Giovani Battista’’- Santuario Madonna dell’Aiuto. La pavimentazione dell’area, dedicata al compianto Santo Sommo Pontefice, denota deterioramento e disomogeneità, non idonea a garantire una fruizione sicura e il decoro dello spazio urbano.

Giovanni Blanda