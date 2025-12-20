ll Tribunale di Agrigento ha reso noto gli elenchi dei giudici popolari della Corte di Assise e della Corte di Assise di appello, per il biennio 2026-2027. Ecco i nomi:
Amedeo Farruggio, Gianni Farruggio, Filippo La Mattina, Francesco Lo Bue, Salvatore Saverio Montaperto, Paolo Palermo, Rosalia Proto e Concettina Vitello.
Gli elenchi sono pubblicati presso il Comune di Campobello di Licata.
Giovanni Blanda
