Sabato è il giorno è della raccolta indumenti usati, a cura della Pubblica Amministrazione. Appuntamento dalle ore 8,30 alle ore 11, 30, presso l’area della “”Divina Commedia””” (dove insiste il distributore d’acqua pubblico). Si avverte che gli indumenti dovranno essere consegnati agli operatori della ditta “”Ritessili””, incaricata dal Comune di gestire il servizio sul posto. Tra l’altro, possono essere consegnati all’operatore tutti i capi di abbigliamento ed accessori, inclusi biancheria intima, scarpe borse.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, raccolta indumenti usati
