Naro si illumina per le feste con un calendario natalizio fitto di appuntamenti, dal 14 dicembre all’11 gennaio. Presepi, concerti, laboratori per bambini, spettacoli e momenti di solidarietà: un programma curato dal Comune, con il sostegno della Regione Siciliana e associazioni locali come We Naro, Estia, La Grande Famiglia e iContemplAttivi.

Ecco i principali eventi:

Dal 14 dicembre all’11 gennaio

Presepio Meccanico, 16ª Edizione – A cura dell’Associazione “Amici del Presepe”, presso la Chiesa di “Maragìse”.

Dal 17 dicembre al 10 gennaio

Aula Studio – Presso il Salone della Chiesa di Sant’Agostino (orari: 9:00-12:30 e 16:00-19:00), a cura dell’Associazione “We Naro”.

20-21-23-26-27-28-30 dicembre + 2-3-4-5-6 gennaio

Presepe Vivente Musicale di Naro – “In Quella Notte ci fu Solo Gioia”, presso Casa ContemplAttiva. Biglietti su www.icontemplattivi.it.

Sabato 20 dicembre

Ore 17:00 – Presentazione del libro “L’eco dei monti” di Gabriele Filì (Aula Consiliare), a cura dell’Associazione “We Naro”.

Ore 17:00 – XXIV Edizione “Presepe di Voci” (Chiesa di Sant’Erasmo), a cura dei Pueri et Juvenes Cantores Voci Bianche di Don Bosco.

Ore 10:00 – Matinée delle Culture: laboratorio artistico per bambini, balli, canti e degustazioni di cibi nel mondo (Piazza Garibaldi).

Ore 20:00 – Spettacolo di teatro, danza e musica, mostra fotografica, show cooking e degustazioni (Piazza Padre Favara), a cura della Cooperativa La Grande Famiglia.

Domenica 21 dicembre

Ore 20:00 – Gran Galà delle Culture: laboratorio artistico per bambini, spettacolo di teatro, balli, canti, mostra fotografica, show cooking e degustazioni (Salone Chiesa Madre), Cooperativa La Grande Famiglia.

Lunedì 22 dicembre

Ore 19:00 – Villaggio Gonfiabile (Piazza Garibaldi), a cura della Cooperativa “Estia”.

Martedì 23 dicembre

Ore 19:00 – “Un albero mille speranze: Natale per l’Ambiente” – Distribuzione borracce per i bambini delle scuole (Piazza Garibaldi), evento finanziato dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente.

Sabato 27 dicembre

Ore 16:00 – III Edizione Urban Walking tra i Presepi di Naro (partenza Piazza Padre Favara), a cura dell’ASD “Rette Parallele”.

Domenica 28 dicembre

Ore 11:00 – Inaugurazione del Polo Museale Immersivo presso l’Ex Pretura e apertura dei principali monumenti di Naro e delle Catacombe Paleocristiane.

Ore 21:00 – Festa Lunga Band – Musica dal vivo (Piazza Garibaldi), a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con “We Naro”, evento finanziato dall’Assessorato dei Beni Culturali.

Domenica 4 gennaio 2026

Ore 11:00 – Visita gratuita dei principali monumenti, a cura dell’Associazione “We Naro”.