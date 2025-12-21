Una donna di 33 anni è stata ferita da colpi di fucile alla spalla esplosi la notte scorsa in piazza Nascè, a Palermo. La vittima è stata portata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. E’ accaduto intorno alle due e mezza di notte. Secondo una prima ricostruzione, la donna non sarebbe stata l’obiettivo dell’azione armata. L’uomo che ha sparato è poi fuggito a bordo di un’auto e ha investito due pedoni all’altezza di via Mazzini proseguendo la fuga in direzione piazza don Bosco. Intorno alle 3, l’intera area all’altezza di piazzetta Nascè è stata chiusa al traffico e transennata dalla polizia e dai carabinieri con il nastro rosso e bianco. Gli agenti hanno avviato i rilievi. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e individuare i responsabili. Tra le piste battute dagli investigatori ci sarebbe anche un regolamento di conti tra bande.