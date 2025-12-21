Incidente mortale la scorsa notte a Palermo: un giovane di 18 anni, Giuseppe Filippone, è morto dopo che l’auto su cui viaggiava è finita contro un albero in zona Favorita. L’impatto è avvenuto intorno alle 3 in viale Diana: i sanitari del 118 sono giunti rapidamente sul posto e hanno estratto il giovane dalle lamiere, ma questi è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, a Villa Sofia. Purtroppo, le lesioni interne riportate nel violentissimo urto si sono rivelate fatali: il cuore di Giuseppe ha smesso di battere poco dopo l’arrivo nel nosocomio palermitano.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per tutta la notte. Resta da chiarire se si sia trattato di un incidente autonomo, dovuto magari all’alta velocità o a un colpo di sonno, o se nel sinistro siano rimasti coinvolti altri veicoli che potrebbero essersi allontanati.