Decreto comunale firmato dal Sindaco Vito Terrana. Disposta la chiusura del Comune Il 2 gennaio prossimo, fatta eccezione dei servizi di Polizia municipale e cimiteriali. Per la Civica amministrazione, il provvedimento si rende necessario per contenere il consumo energetico, nell’ambito della riduzione della spesa pubblica.
Il decreto sindacale, altresì, è dovuto alla contrazione delle unità del personale per via della festività natalizia.
Giovanni Blanda
