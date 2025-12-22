L’impianto, situato accanto a un parco solare di NV Energy, fornirà elettricità rinnovabile al 100% ai cluster di mining di Bitcoin e Litecoin di dl, riducendo le emissioni per unità di circa il 32%, secondo una verifica indipendente di SGS. Il lancio avviene in un momento in cui la domanda istituzionale di infrastrutture crittografiche a basse emissioni di carbonio è in forte accelerazione in tutto il mondo.

DL Miningsemplifica il processo di cloud mining crittografato e crea un canale comodo per gli utenti zero-based per ottenere facilmente un reddito passivo giornaliero.

Nel settore delle criptovalute, semplicità d’uso e redditività sono gli elementi chiave. Per i principianti che cercano bassi investimenti, rendimenti elevati e un reddito stabile, il cloud mining è senza dubbio la scelta ideale. Questo articolo analizzerà il meccanismo fondamentale del cloud mining e si concentrerà sulla raccomandazione della piattaforma leader del settore DL Mining, che si impegna ad aiutare gli utenti a raggiungere un obiettivo di reddito sostenibile di oltre 1.000 dollari al giorno.

DL Mining: dove la pigrizia incontra il profitto

DL Mining porta il cloud mining a un nuovo livello di praticità, rendendolo ideale per i principianti. La piattaforma ha un’interfaccia intuitiva che semplifica l’approccio anche ai principianti nel mondo delle criptovalute. DL Mining crede che la pigrizia non sia un fallimento, ma una strada verso il successo.

Con diverse strutture di mining in tutto il mondo, DL Mining si è guadagnata la fiducia di oltre 6 milioni di utenti in tutto il mondo grazie ai suoi rendimenti stabili e alla sua sicurezza. DL Mining si affida a energie rinnovabili come l’energia solare ed eolica per alimentare la sua attività di cloud mining, riducendo notevolmente i costi di mining e integrando l’elettricità in eccesso nella rete.

Ciò significa che gli utenti non devono acquistare hardware costoso o sopportare inquinamento acustico e alte temperature in casa per ottenere potenza di calcolo per il mining. Basta un computer o un telefono cellulare, firmare un contratto di mining e iniziare a guadagnare.

Come iniziare a usare DL Mining? Il primo contatto non è complicato, basta seguire questi tre semplici passaggi:

Registra un accountclicca quiPer creare un account in un minuto. Registrati per ottenere un capitale di investimento di 20$ e investi in contratti gratuiti per guadagnare 1$ al giorno. Scegli una combinazione contrattuale La piattaforma offre una varietà di piani contrattuali e gli utenti possono scegliere il contratto più adatto alle loro esigenze da acquistare!

LTC [contratto base]: importo dell’investimento: $ 100, durata del contratto: 2 giorni, reddito giornaliero di $ 4, reddito alla scadenza: $ 100 + $ 8

LTC [contratto base]: importo dell’investimento: $ 500, durata del contratto: 5 giorni, reddito giornaliero di $ 8, reddito alla scadenza: $ 500 + $ 37

BTC [contratto classico]: importo dell’investimento: $ 1.000, periodo del contratto: 10 giorni, reddito giornaliero di $ 16, reddito alla scadenza: $ 1.000 + $ 160

BTC [contratto classico]: importo dell’investimento: $ 3.000, periodo del contratto: 16 giorni, reddito giornaliero di $ 51, reddito alla scadenza: $ 3.000 + $ 816

BTC [Contratto avanzato]: importo dell’investimento: $ 10.000, periodo del contratto: 35 giorni, reddito giornaliero di $ 215, reddito alla scadenza: $ 10.000 + $ 7525

BTC [Super contratto]: importo dell’investimento: $ 50.000, periodo del contratto: 45 giorni, reddito giornaliero di $ 1250, reddito alla scadenza: $ 52.000 + $ 67080

Per ulteriori opzioni, visita il sito Web ufficialedlmining.com.

Attendi che il reddito venga accreditato automaticamente Dopo aver acquistato il piano contrattuale, il sistema si connette automaticamente al mining, calcola il reddito da interessi ogni 24 ore e i fondi possono essere prelevati o reinvestiti in qualsiasi momento.

Il fascino del cloud mining

Il cloud mining è da tempo popolare tra gli appassionati di criptovalute perché è semplice da usare e da avviare. A differenza del mining tradizionale, il cloud mining non richiede hardware costoso, tecnologie complesse o monitoraggio costante.

Il cloud mining semplifica il processo di mining e consente a chiunque, indipendentemente dall’esperienza, di partecipare a questa rivoluzione delle criptovalute. Gli utenti non devono investire in costose attrezzature di mining o gestire configurazioni complesse, ma possono guadagnare affittando potenza di calcolo da data center remoti.

Incredibile potenziale di profitto

DL Mining si distingue sul mercato per il suo interessante potenziale di profitto giornaliero. DL Mining offre un’opportunità di profitto giornaliero di 1.000 dollari o più, aiutando gli appassionati di mining a creare ricchezza. Immagina di guadagnare un buon reddito senza fatica o impostazioni complicate. Questo è il fascino di DL Mining.

Sicuro e affidabile

Nel settore delle criptovalute, fiducia e sicurezza sono di fondamentale importanza. DL Mining lo sa bene e mette al primo posto la sicurezza degli utenti. DL Mining si impegna a garantire trasparenza e legalità, garantendo la protezione degli investimenti degli utenti e aiutandoli a concentrarsi sulla redditività.

Per maggiori dettagli, per favorevisita: dlmining.com O scarica l’APP mobile.

Informazioni su DL Mining

DL Mining, fondata nel 2014 e con sede nel Regno Unito, è un’azienda leader nel cloud mining, focalizzata su innovazione e sostenibilità. Offre soluzioni di mining di criptovalute intuitive, sicure ed efficienti, adatte sia a principianti che a esperti. La piattaforma utilizza fonti di energia rinnovabili come l’energia idroelettrica, solare ed eolica, garantendo operazioni ecosostenibili.