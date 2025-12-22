Nella Piazza centrale XX Settembre, alle ore 20,30, martedì 23 Dicembre (tempo permettendo), serata dedicata alla “”valorizzazione dei sapori tradizionali del territorio, con l’obiettivo di ricreare un’atmosfera natalizia conviviale e autentica, promuovendo prodotti semplici, genuini e legati alla tradizione gastronomica locale””.

Durante l’evento sarà possibile degustare: ricotta calda appena preparata, ceci lessi conditi secondo uso locale, uova sode, sfinci artigianali e vino del territorio

Sindaco Vito Terrana compresa la Pubblica amministrazione: “”Vi aspettiamo per una serata di gusto e tradizione””.

Giovanni Blanda