

“Sono andato a prendere visone della Cappella Cimiteriale Gesù e Maria””. Esordisce così il nuovo parroco (da pochi giorni) l’operoso don Marco Damanti.

“Comunico – aggiunge – che nel nuovo anno faremo l’incontro di tutti i familiari dei defunti collocati nella Cappella Gentilizia. Intanto, ricordo alcune regole (che già ben sapete e in uso da sempre): i ceroni vanno messi nel contenitore in ferro che il Parroco ha donato; sono vietati piante per evitare che con l’acqua il marmo si macchia; i fiori per tutto l’anno sono quelli finti solo per i morti (2 novembre ), mentre quelli “”veri”” da porre nei specifici contenitori (avendo premura di toglierti in tempo opportuno per evitare la puzza dell’acqua stagnata)””.

Il parroco chiosa: “”nell’attesa di vederci, auguro a tutti un Santo. Natale e un Buon Anno 2026””.

Giovanni Blanda