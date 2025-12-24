Il giudice di Termini Imerese Sandro Potestio ha condannato un maresciallo in servizio in un comune delle Madonie nel Palermitano tra il 2017 e il 2018 a due anni e nove mesi per lesioni e maltrattamenti nei confronti dell’ex convivente.

Il militare è stato condannato a risarcire la donna del danno da liquidarsi in sede civile. La donna nel 2018 ha presentato una denuncia contro il militare, assistita dall’avvocata Maria Rotondi.

Ha raccontato di un anno il 2017 caratterizzato sempre da continue liti e aggressioni anche violente con percosse da parte dell’ex fidanzato che le hanno provocato sofferenze e umiliazioni. Tanti momenti di tensione con percosse sono stati consumati anche in locali pubblici a Cefalù, nell’alloggio di servizio e anche in casa dei genitori del maresciallo durante un breve soggiorno nell’abitazione nelle Marche.