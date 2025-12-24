Nei giorni scorsi, nell’ambito del dispositivo operativo di contrasto alla contraffazione e di controllo sulla sicurezza dei prodotti, appositamente intensificato in vista delle festività natalizie, i Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo in due diverse operazioni hanno sottoposto a sequestro 1.020.000 addobbi natalizi riportanti il falso “made in italy” e 44.448 artifici pirotecnici illegali, per un totale di 8,5 quintali e massa esplodente pari a 176,67 kg..

In particolare, le fiamme gialle della Tenenza di Carini hanno effettuato un controllo presso un locale centro commerciale, noto anche per le promozioni sui social di tali prodotti a basso costo, per verificare qualità e provenienza dei prodotti presenti sugli scaffali di vendita/espositori. Hanno quindi accertato come luci decorative, accessori per gli alberi di natale, palle di natale, stelle filanti, capelli d’angelo, elfi e giochi vari fossero esposti alla vendita con informazioni incomplete fuorvianti relativamente all’origine dei prodotti.

Inoltre, le attività di servizio hanno permesso di rilevare l’ulteriore vendita di 272.780 prodotti (articoli per la casa, attrezzature ginniche, prodotti medicali e accessori), non conformi agli standard qualitativi e di conformità previsti a tutela del consumatore.

A conclusione delle attività il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la commercializzazione dell’ingente quantitativo di materiale sequestrato mentre in relazione ai prodotti non sicuri, allo stesso è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria per complessivi € 30.000.

Contestualmente, i militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, hanno intercettato 44.448 artifici pirotecnici, per un totale di 8,5 quintali e massa esplodente pari a 176,67 kg., nell’ambito di un dispositivo di prevenzione e repressione del transito su gomma e successivo commercio di materiale attraverso mirati controlli presso le filiali di diverse ditte di spedizioni.

Tra il materiale sottoposto a sequestro vi erano i classici fuochi d’artificio così come ordigni che simulano per forma ed effetti candelotti di dinamite, capaci di produrre fortissime detonazioni, estremamenti pericolosi per l’acquirente finale, ma anche per gli stessi corrieri e coloro i quali, inconsapevoli del contenuto, maneggiano tali spedizioni.

Un responsabile è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

L’operazione svolta rientra tra i compiti istituzionali propri della Guardia di Finanza quale polizia economico – finanziaria costantemente impegnata nella repressione degli illeciti in ambito economico sotto ogni forma con particolare attenzione alla tutela del consumatore finale, anche di minore età, e del “made in italy”.