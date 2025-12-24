“In Sicilia, nei primi dieci mesi del 2025, si registrano 77 denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale, a fronte delle 71 presentate nello stesso periodo del 2024 (+8,4%). In Italia, sempre nello stesso periodo, si sono registrate 896 denunce di infortunio con esito mortale rispetto alle 890 registrate nello stesso periodo del 2024”. Sono i dati presentati da Inail Sicilia alla presenza di un gruppo di studenti e del direttore regionale Inail Sicilia, Giovanni Asaro.

“I dati rilevati nell’Isola nei primi dieci mesi del 2025, – dicono dall’Inail – al netto degli infortuni occorsi agli studenti, fanno registrare un lieve aumento di infortuni in occasione di lavoro presentati all’Inail (+2,8%, da 19.390 a 19.937) superiore all’incremento avvenuto in ambito nazionale pari a +0,7% (432.950 gli eventi registrati al 31 ottobre 2025 in tutta Italia, rispetto ai 429.916 dello stesso periodo del 2024). Le denunce presentate all’Inail, nei primi dieci mesi del 2025, per infortuni occorsi a studenti in Sicilia sono state 2.722, in calo del 1,9% rispetto al dato di ottobre 2024 (2.776 denunce). In agricoltura c’è stato un decremento degli infortuni del 2,4% con 1467 infortuni denunciati al 31 ottobre 2025. Mentre nell’industria e servizi c’è stato un incremento pari al 3,7% (16.636 eventi denunciati al 31 ottobre 2025 a fronte dei 16.036 del corrispondente periodo del 2024). Analizzando i dati per singolo settore d’attività economica assistiamo al maggior numero di eventi infortunistici nel settore sanità e assistenza sociale, 2.055 casi denunciati nei primi dieci mesi del 2025, seguito dal settore delle costruzioni con 1.599 denunce, dal settore commercio all’ingrosso e al dettaglio con 1.525 denunce e dal settore trasporto e magazzinaggio con 1.305 denunce”. Le denunce di malattia professionale presentate in Sicilia sono state, al 31 ottobre 2025, 1.381 con un incremento del +8,4% rispetto a quelle presentate nello stesso periodo del 2024 (pari a 1.274). Il 22% delle denunce di malattia professionale presentate in Sicilia riguardano la provincia di Messina. L’andamento degli infortuni in itinere (cioè quelli avvenuti nel tragitto casa-lavoro-casa), dice l’Inail, si caratterizza in Sicilia per un lieve incremento del +0,9%, da 4.000 registrati al 31 ottobre 2024 a 4.037 eventi denunciati nei primi dieci mesi del 2025. Le tre province siciliane che, al 31 ottobre 2025, hanno segnato il maggior andamento infortunistico sono: Catania con 6.485 denunce (29% del totale regionale), Palermo con 5.352 denunce (24% del totale regionale) e Messina con 2.655 denunce (12% del totale regionale).