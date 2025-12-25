Dall’Associazione ‘’Adda’’ alla Confraternita di ‘’Misericordia’’. Istituto comunale “Democrazia Partecipata””. Con 180 voti, la ’’Misericordia’’ si è aggiudicata la consultazione popolare avendo presentato il progetto “Campobello Si-Cura”. Questo progetto ha avuto la meglio su quello presentato dall’Associazione “”Adda”” sul “Randagismo”” (101 voti). 1 è stata la scheda bianca, 3 quelle nulle. 281 i voti totali. Hanno potuto esprimere il voto tutti i residenti del Comune che hanno compiuto il 16° anno di età, apponendo una sola preferenza. Il seggio elettorale è stato allestito presso il Palazzo Municipale.

Il Comune ha precisato che la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana all’ Ente, pari ad euro 12.500, dovrà essere spesa con forme della “”Democrazia partecipata””, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di interesse comune”

La “”Democrazia partecipata”” è un istituto politico che integra la democrazia rappresentativa, coinvolgendo direttamente i cittadini nei processi decisionali pubblici attraverso dibattiti, proposte e votazioni, per decisioni più inclusive e trasparenti. Strumenti che includono il bilancio partecipativo e le assemblee di cittadini, mirando a creare un dialogo costruttivo tra istituzioni e società civile per migliorare l’efficacia delle politiche pubbliche.

Giovanni Blanda