Ultime battute per eliminare l’amianto presente nei fabbricati. In applicazione della normativa nazionale, il Comune di Campobello di Licata ricorda ai cittadini interessati che i soggetti pubblici e privati, proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto, sono obbligati, entro il 31 dicembre 2025, a darne opportuna comunicazione all0 stesso Ente pubblico territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto. L’Ente precisa che, questa comunicazione consentirà la presentazione della successiva domanda di accesso al contributo a fondo perduto per la rimozione di manufatti e materiali contenenti amianto nelle civili abitazioni finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 20214/2020. Considerata l’importanza dell’adempimento per la salute pubblica, “”i cittadini campobellesi sono invitati, al sussistere delle situazioni predette, a volere trasmettere la relativa domanda al Comune””. Gli uffici comunali preposti sono disponibili a fornire informazioni agli interessati.

Giovanni Blanda