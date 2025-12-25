Il consiglio di amministrazione del “Consorzio Trasporti Siciliani” ha ufficializzato la nomina di Vincenzo Asaro quale nuovo amministratore delegato. Asaro, 56 anni, porta con sé oltre vent’anni di esperienza nel trasporto pubblico locale, maturata in ruoli di vertice che hanno coniugato gestione operativa, governance consortile e sviluppo industriale, con una forte specializzazione nei processi di modernizzazione del settore. Attualmente è direttore di “SAIS Autolinee S.p.A.” e componente del consiglio generale nazionale di Anav, incarichi che ne attestano il profilo autorevole e la visione strategica a livello nazionale.

Il Consorzio Trasporti Siciliani (Co.Tra.S.) rappresenta una delle principali piattaforme industriali della mobilità regionale: circa 30 milioni di bus/km annui, unaflotta di oltre 600 autobus e una rete capillare che integra servizi urbani ed extraurbani, garantendo continuità, copertura territoriale e presidio dell’intera Sicilia. Unsistema complesso che richiede oggi un salto di qualità in termini di integrazione, efficienza e innovazione.

La nomina di Vincenzo Asaro si colloca in una fase di profonda trasformazione del trasporto pubblico locale siciliano, caratterizzata da nuovi modelli di affidamento,transizione digitale, integrazione tariffaria, rinnovamento del parco mezzi e politiche di mobilità smart sempre più orientate al passeggero. In questo scenario, Asaro ha già dimostrato sul campo la capacità di guidare processi di cambiamento concreti, puntando su innovazione tecnologica, digitalizzazione dei servizi, interoperabilità dei sistemi e utilizzo intelligente dei dati come leve strategiche per migliorare qualità, affidabilità e sostenibilità del servizio.

Al nuovo amministratore delegato è affidata una missione chiara: rafforzare il modello consortile come piattaforma unica, superare frammentazioni operative,standardizzare processi e accelerare l’evoluzione del Consorzio verso un sistema di trasporto pubblico moderno, integrato e competitivo, in linea con le migliori pratiche nazionali ed europee.

“Il trasporto pubblico non può più limitarsi a garantire chilometri – spiega Asaro – ma deve offrire soluzioni di mobilità intelligenti, integrate e accessibili. Tecnologia, programmazione e centralità del passeggero non sono slogan, ma strumenti operativi per rendere il trasporto pubblico locale un’alternativa reale all’autoprivata e un fattore di sviluppo per i territori”.

Con la nomina di Vincenzo Asaro, il Consorzio Trasporti Siciliani consolida il proprio ruolo strategico nel sistema della mobilità regionale e apre una nuova fase di governo industriale orientato ai risultati, all’innovazione e alla creazione di valore pubblico. Un passaggio decisivo per costruire un TPL siciliano più efficiente, digitale, sostenibile e realmente integrato.