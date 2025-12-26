Con ordinanza comunale, il Sindaco Vito Terrana, ha disposto l’interdizione al traffico veicolare della strada dissestata via Falcone=Borsellino con l’istituzione del divieto
di transito per tutti i veicoli, particolarmente nel tratto tra le vie Lauricella e Livatino.
Incaricato il personale comunale della manutenzione ad attivare il provvedimento sindacale, mediante la collocazione dei segnali stradali pertinenti.
Giovanni Blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, interdizione al traffico veicolare di una strada dissestata