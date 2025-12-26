Con ordinanza comunale, il Sindaco Vito Terrana, ha disposto l’interdizione al traffico veicolare della strada dissestata via Falcone=Borsellino con l’istituzione del divieto
di transito per tutti i veicoli, particolarmente nel tratto tra le vie Lauricella e Livatino.
Incaricato il personale comunale della manutenzione ad attivare il provvedimento sindacale, mediante la collocazione dei segnali stradali pertinenti.
Giovanni Blanda


