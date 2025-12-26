Un nuovo episodio intimidatorio scuote Ravanusa. Nella notte, ignoti hanno lasciato un lumino votivo davanti all’uscio di casa di un ufficiale di polizia giudiziaria residente nel comune agrigentino, bucando contemporaneamente le ruote della sua auto.

I Carabinieri della Stazione di Ravanusa, coordinati dalla Procura della Repubblica di Agrigento, stanno indagando per chiarire la dinamica e il significato del gesto. Le indagini sono partite immediatamente con l’acquisizione delle immagini dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L’ufficiale è stato interrogato e una prima informativa è già stata trasmessa al Procuratore, che segue anche altre intimidazioni recenti a Ravanusa – l’ultima ai danni del sindaco Salvatore Pitrola.

Al momento, non emergono ipotesi precise sul movente, ma il gesto appare come un chiaro messaggio mafioso o ritorsivo.