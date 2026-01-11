Gli agenti di polizia ed i militari della Guardia di Finanza hanno interrotto una serata danzante in un locale del centro storico di Augusta.

80 persone dentro il locale ma non c’erano le autorizzazioni

C’erano circa 80 persone, perlopiù giovani, solo che l’organizzatore dell’evento era sprovvisto di autorizzazioni. L’intervento ha richiamato particolare attenzione anche per il clima emotivo ancora legato alla tragedia di Crans-Montana, che ha riacceso il focus sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di aggregazione.

Le altre irregolarità

Durante il controllo sono emerse diverse irregolarità: oltre alla mancanza di autorizzazioni, è stato accertato il superamento dei limiti orari per le emissioni sonore e la presenza di tre addetti alla sicurezza non iscritti nell’elenco prefettizio. Al gestore saranno contestate sanzioni amministrative di varia entità.

Tre persone lavoravano in nero

La Guardia di Finanza ha inoltre rilevato irregolarità lavorative: su nove persone impiegate nel locale, tre sono risultate completamente in nero.