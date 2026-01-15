È morto dopo una breve malattia Pietro Aldeghieri, 52 anni, sindaco di Campofelice di Fitalia.

I sindaci del comprensorio hanno espresso cordoglio per la scomparsa prematura del primo cittadino. “Pietro era uomo mite e disponibile, rispettoso delle istituzioni, sempre disponibile ed accogliente, il suo sorriso e il suo senso del dovere erano contagiosi.

Ci mancheranno le sue qualità umane e amministrative, ci mancherà il suo voler fare squadra e credere nella politica e in questa come servizio. Stringiamo in un grande, forte e caloroso abbraccio la sua famiglia, i suoi cari, i suoi amici, la sua amministrazione e tutti i cittadini di Campofelice di Fitalia che hanno perso un grande punto di riferimento innamorato del suo territorio ma sopratutto un amico, l’amico di tutti”.

“Pietro un uomo delle istituzioni che ha sempre servito la sua comunità con passione, correttezza e grande umanità. La sua assenza lascia un vuoto profondo non solo nella vita pubblica ma anche in quella di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco. Alla sua famiglia, ai suoi cari e alla comunità di Campofelice di Fitalia va il mio più sincero cordoglio. Ciao Pietro”.