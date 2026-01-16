I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato a Ragusa un 29enne di origini albanesi per maltrattamenti in famiglia. L’ennesima lite tra due conviventi per futili motivi, iniziata con un’aggressione verbale, era culminata in colpi al volto e alle braccia della donna. Piu’ volte nell’ultimo periodo, i carabinieri avevano effettuato interventi su richiesta anche dei figli minorenni della 33enne vittima delle vessazioni. Questa volta la chiamata pervenuta al 112, dalla quale si percepiva la forte apprensione di una bambina, ha permesso ai carabinieri di intervenire tempestivamente: i militari, entrati nell’abitazione, hanno rapidamente allontanato l’uomo dalla compagna. Considerata l’abitualita’ dei comportamenti del 29enne e gli specifici episodi dei quali si era gia’ reso protagonista, i carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia. L’arrestato e’ stato associato al carcere del capoluogo ibleo, a disposizione dell’autorita’ giudiziaria
Vessava la compagna in presenza di minori, arrestato 29enne
