Impegno di spesa e attivazione della procedura sul Mercato Economico Pubblica Amministrazione – Consip, finalizzata alla fornitura e posa in opera di carlellonistica e segnaletica, presso ” aree di attesa” ” individuate dal regolamento di protezione civile, per la somma di euro 5.465,60.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, impegno di spesa per segnaletica aree di attesa
