Un incendio è divampato nel pomeriggio nello spogliatoio degli infermieri e degli specializzandi nel reparto di Ortopedia del Policlinico di Palermo. Le fiamme sono partite da un cestino. Il rogo ha provocato del fumo che ha invaso il reparto. A causa del fumo i pazienti sono stati sgomberati e trasferiti in altri reparti. Al momento i ricoverati erano in 11. Al pianterreno c’è anche Radiologia. Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Il reparto verrà riaperto dopo la sanificazione e la pulizia delle stanze.