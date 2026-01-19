A causa dei venti che stanno colpendo il territorio siciliano e le condizioni di maltempo persistenti, il Comune di Naro ha disposto la chiusura immediata e totale di Piazza Garibaldi al transito sia veicolare che pedonale. Il provvedimento, adottato in via precauzionale, mira a garantire la massima tutela della pubblica incolumità, in attesa delle verifiche tecniche urgenti sulle campane della Chiesa di San Francesco, situate nelle immediate vicinanze della piazza e potenzialmente soggette a instabilità aggravate dalle avverse condizioni meteorologiche.

L’area è stata prontamente delimitata con transenne e presidi di sicurezza. La Protezione Civile comunale, in stretto coordinamento con i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, sta monitorando la situazione in tempo reale per valutare eventuali ulteriori rischi.

Il sindaco Melchiorre Milco Dalacchi ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«In queste ore difficili segnate dal maltempo eccezionale, la sicurezza dei nostri concittadini viene prima di tutto. Abbiamo deciso di chiudere Piazza Garibaldi con effetto immediato, dopo le segnalazioni pervenute e le prime valutazioni sulle possibili criticità legate alle condizioni meteo e alle campane della Chiesa di San Francesco. Non possiamo permetterci di sottovalutare alcun rischio: l’intera zona è stata messa in sicurezza e resterà interdetta fino a quando i tecnici non certificheranno l’assenza di pericoli.

Chiedo a tutti i naresi di mantenere la calma, di rimanere nelle proprie abitazioni il più possibile e di uscire solo per esigenze strettamente necessarie. Seguiamo con attenzione le indicazioni della Protezione Civile regionale e comunale, evitiamo spostamenti non indispensabili e restiamo aggiornati attraverso i canali ufficiali del Comune.