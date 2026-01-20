Condannato a un anno e mezzo per l’aggressione a un agente municipale che gli aveva chiesto di spostare l’auto. Il 59enne, difeso dall’avvocata Stefania Tuve’, secondo quanto stabilito dal giudice monocratico Giovanni La Terra, presso il Tribunale di Ragusa, dovra’ rifondere anche le spese processuali. L’uomo aveva sostato all’esterno dell’aeroporto di Comiso nell’area riservata agli autobus. Dopo il rifiuto di spostare la sua autovettura negli stalli riservati al noleggio con conducente, il 59enne di Comiso ha aggredito l’agente della polizia locale che gli aveva chiesto i documenti per elevargli la contravvenzione. Prima le minacce di morte, poi l’aggressione che ha procurato al vigile un trauma contusivo all’emitorace sinistro con infrazione di due costole e un trauma contusivo alla coscia sinistra con 20 giorni di prognosi. I fatti si sono verificati nel 2021. L’uomo dovra’ anche risarcire l’agente della polizia locale – che si e’ costituito parte civile attraverso l’avvocato Massimo Garofalo – con la somma di 4 mila euro oltre al rimborso delle spese legali sostenute.
Picchia vigile che gli chiede spostare auto, condannato 59enne
