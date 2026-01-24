I carabinieri della compagnia Piazza Verdi hanno arrestato cinque giovanissimi palermitani di età compresa tra i 17 e i 24 anni e denunciato un 18enne in stato di libertà a vario titolo per produzione – traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, nonché di furto aggravato.

I controlli sono scatti nel quartiere Sperone. Qui i ragazzi spacciavano la droga nascosta sotto la sella di uno scooter. A turno si avvicinano al mezzo e prendevano la dose che consegnava ai clienti. Uno di questi è stato fermato e controllato. Addosso del giovane i militari hanno trovato una dose di crack. E’ scattato il blitz e quattro pusher sono stati bloccati.

Grazie al cane antidroga sotto la sella del motociclo sono stati trovati quattro cofanetti in plastica di quelli utilizzati per le mentine, contenenti complessivamente 72 dosi di crack, 19 di cocaina e due di hashish. Agli indagati sono stati sequestrati 360 euro. Gli arresti dei maggiorenni sono stati convalidati dal gip di Palermo mentre i minorenni, sono stati associati al Centro di Prima Accoglienza “Malaspina”