Provvedimento dirigenziale dell’area Affari Generali del Comune di Campobello di Licata, settore coordinato da Salvatore Grasso.
Determinato l’impegno di spesa per i corrispettivi trasferimenti al Ministero dell’interno, a seguito del rilascio della Carta di Identita’ Elettronica.
La spesa impegnata ammonta a 12 mila euro, per il periodo gannaio-giugno 2o26.
L’atto comunale trasmesso a sindaco, segretario comunale, settori interessati e area finanziaria.
Giovanni Blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, impegno di spesa a seguito del rilascio della Carta...
Campobello di Licata, impegno di spesa a seguito del rilascio della Carta di Identita’ Elettronica
Provvedimento dirigenziale dell’area Affari Generali del Comune di Campobello di Licata, settore coordinato da Salvatore Grasso.