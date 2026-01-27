A Castrofilippo, i carabinieri della locale Stazione, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Canicattì, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due soggetti, padre e figlio, rispettivamente di 43 e 17 anni, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto dai militari, i due avrebbero appiccato il fuoco a un’autovettura e al portone di un’abitazione privata, creando una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità. Nel corso dell’intervento, uno dei due ha inoltre opposto resistenza all’azione delle Forze dell’Ordine. A seguito di perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati oggetti atti ad offendere e materiale infiammabile, ritenuti compatibili con i fatti contestati. Al termine delle formalità , il minorenne è stato condotto presso una struttura di prima accoglienza, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, mentre l’altro, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’episodio si inserisce nell’ambito dei mirati servizi di rinforzo predisposti negli ultimi giorni dalla Compagnia Carabinieri di Canicattì, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione alle aree ritenute maggiormente sensibili. Tali servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni, con specifico riguardo ai fine settimana, al fine di garantire un costante presidio del territorio e una più incisiva azione di contrasto alle condotte illecite.