Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore elettorale. Per 15 giorni (sino al 15 febbraio), sara’ depositato, presso la segreteria comunale di Campobello di Licata, l’albo unico elettorale, con i verbali della Commissione elettorale comunale. Avverso le decisioni della Commissione elettorale comunale e’ possibile ricorrere alla Commissione elettorale circondariale, entro 10 giorni dalla scadenza.
Giovanni Blanda


ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE