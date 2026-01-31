Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore elettorale. Per 15 giorni (sino al 15 febbraio), sara’ depositato, presso la segreteria comunale di Campobello di Licata, l’albo unico elettorale, con i verbali della Commissione elettorale comunale. Avverso le decisioni della Commissione elettorale comunale e’ possibile ricorrere alla Commissione elettorale circondariale, entro 10 giorni dalla scadenza.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore elettorale
