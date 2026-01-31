Provvedimento comunale, tramite determina dirigenziale dell’area Lavori pubblici, relativa ai lavori di recupero, attraverso la ristrutturazione edilizia per la fribilita’ di un immobile in “” disuso e abbandono”” per il Centro diurno.
Decisa la liquidazione all’impresa” “Surion” “” (Palermo), per euro 22.095,70. La somma trova la necessaria copertura finanziaria.L’atto amministrativo trasmesso al responsabile Finanziario.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, lavori di recupero di un immobile per il Centro diurno
