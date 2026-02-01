Determina comunale dell’area Ambiente. Determinato l’impegno di spesa e l’affidamento del servizio sul conferimento, recupero, smaltimento di diverse frazioni merceologiche dei rifiuti urbani dalla raccolta differenziata, come il legno. Servizio affidato dal comune, sul Mercato elettronico pubblica amministrazione, alla ditta “” Marcopolo”” di San Cataldo, per euro 7.720. Documento a sindaco, segretario comunale. ufficio contratti e settori interessati.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, impegno di spesa e l’affidamento del servizio smaltimento di diverse frazioni merceologiche dei rifiuti urbani
Determina comunale dell’area Ambiente. Determinato l’impegno di spesa e l’affidamento del servizio sul conferimento, recupero, smaltimento di diverse frazioni merceologiche dei rifiuti urbani dalla raccolta differenziata, come il legno. Servizio affidato dal comune, sul Mercato elettronico pubblica amministrazione, alla ditta “” Marcopolo”” di San Cataldo, per euro 7.720. Documento a sindaco, segretario comunale. ufficio contratti e settori interessati.