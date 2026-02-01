Ha chiesto l’intervento dei carabinieri sostenendo di essere stato colpito con un pugno in testa dal figlio, ma in verità era l’aggressore ed è stato arrestato. L’uomo di 47 anni è stato rinchiuso nel carcere Pagliarelli con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Ascoltando la moglie e il figlio minore e analizzando le immagini dell’impianto di videosorveglianza interno i carabinieri hanno accertato che il ragazzo non aveva aggredito il padre, ma era intervenuto per difendere sé stesso e la madre dall’ennesimo episodio di violenza domestica. Le vittime hanno riferito di subire maltrattamenti da tempo.
Maltratta moglie e figlio, arrestato 47enne
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Raccolta di sangue a Campobello di Licata
Riecco la raccolta di sangue a Campobello di Licata, per iniziativa consolidata dell’associazione di volontariato Avis. Domenica (1 febbraio), la terza raccolta di...
Sorpresi in possesso di 65 grammi di cocaina, arrestati due fratelli
i carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, in due distinte operazioni nell’ambito di mirati servizi di contrasto del traffico e dello spaccio...
Vestiti contraffatti sponsorizzati e venduti sui social, tre indagati
I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, nel corso di un’attivita’ investigativa finalizzata al contrasto della contraffazione di marchi e brevetti e dell’abusivismo commerciale,...
Costruisce una barriera di massi per difendere il ristorante dalle onde senza autorizzazione: la...
Ad Eraclea Minoa, nel corso dell’ultima mareggiata, un privato ha pensato di difendere un ristorante in riva al mare costruendo, senza alcuna autorizzazione, una...
Poste Italiane: Pensioni di febbraio da lunedì 2 in provincia di Agrigento
Poste Italiane comunica che in tutti i 72 uffici postali della provincia di Agrigento le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a...
“Opra”, il nuovo romanzo dello scrittore Renato Schembri
Si intitola “Opra” l’ultima fatica letteraria dello psicoterapeuta e scrittore agrigentino Renato Schembri, già noto per opere come Stagioni del silenzio, Canberra e Reiko...
Sicurezza a scuola: il controllo come tutela, l’educazione come fondamento
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime seria preoccupazione per l’episodio avvenuto in un istituto superiore di Varese, dove un presunto...