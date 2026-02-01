La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà un 18enne palermitano, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti del Commissariato di P.S. “Brancaccio” sono giunti all’identificazione ed alla denuncia del giovane palermitano, grazie alla segnalazione anonima di un utente avvenuta sull’applicazione Youpol.

L’app Youpol (scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store per smartphone, tablet e computer), è diventata uno strumento sempre più utilizzato dai cittadini poiché rappresenta una modalità “smart” di contatto con la Polizia di Stato, infatti l’accesso, con registrazione utente o in forma anonima, consente di inviare in tempo reale e direttamente alle centrali operative della Questure, messaggi e immagini di fenomeni di spaccio, bullismo o di episodi di violenza domestica.

Nei giorni scorsi, poliziotti del Commissariato di P.S. “Brancaccio”, accogliendo la segnalazione anonima poco prima pervenuta alla Centrale Operativa della Questura, sono intervenuti presso il piazzale Ignazio Calona dove era stata segnalata la presenza di un giovane, di cui si forniva dettagliata descrizione, dedito all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti; il segnalatore aggiungeva inoltre che, in prossimità di alcune aiuole e di un cassonetto di raccolta di materiali cementizi ivi presenti, era occultata la sostanza stupefacente.

Giunti sul posto gli agenti, notato il giovane descritto stazionare sul luogo indicato con fare sospetto e guardingo, hanno deciso di intervenire per sottoporlo ad un controllo di polizia.

Il giovane, identificato, durante l’ispezione dei luoghi, ha accentuato il suo stato di apprensione ed insofferenza allorquando, all’atto del controllo del cassonetto degli inerti edili, i poliziotti hanno rinvenuto, nella parte bassa del predetto ed attaccato a mezzo di calamita, un blister, con all’interno 17 dosi di sostanza stupefacente del tipo crack/cocaina.

Il sospettato, che ha rivendicato come propria la droga, condotto presso gli uffici di polizia è stato indagato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La Polizia di Stato ribadisce come le segnalazioni, che siano al numero di emergenza 112 Nue, o mediante l’app Youpol, siano importanti poiché consentono interventi repentini delle forze di polizia a tutela della sicurezza della collettività.