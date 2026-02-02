Incidente stradale tra Campobello di Licata e Ravanusa, lungo la strada statale 557, in territorio comunale campobellese. Non si registra nessun ferito grave, ma il fioccare di proteste (pacate, in verita’) di cittadini bipartisan.

Tra queste quella di B. G.:

“”Con questo mio post voglio far arrivare, a chi di competenza e con la speranza di molte condivisioni, la richiesta di una soluzione concreta al pericolo che persiste sulla Strada Statale 557 che collega Ravanusa a Campobello di Licata””.

Ancora: “”Nella qualità di cittadino denuncio l’indifferenza da parte di chi ha il dovere di intervenire. Comunico che solo negli ultimi 15 giorni sto seguendo due dei tre episodi gravi verificatisi in quel tratto di strada. Ogni volta che piove si crea un pericoloso passaggio d’acqua sulla carreggiata che porta inevitabilmente alla fuoriuscita di strada, con conseguenze che, ad oggi, non sono state mortali solo per puro caso.Il tutto è dovuto alla scarsa manutenzione delle cunette, che non permettono il corretto deflusso dell’acqua. Agiremo nelle sedi competenti per dimostrare la responsabilità del gestore””.

Giovanni Blanda