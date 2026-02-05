È tutto pronto per la 38ª edizione del Carnevale Storico Ravanusano, uno degli appuntamenti più attesi e identitari della provincia di Agrigento. Dal 13 al 17 febbraio 2026, Ravanusa si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, con carri allegorici, spettacoli internazionali, animazione per famiglie, eccellenze enogastronomiche e un messaggio forte di ecologia, comunità e condivisione. L’amministrazione comunale ha triplicato i controlli di sicurezza per garantire un evento sereno, pensato per grandi e piccini.

Il programma, ricco e variegato, parte venerdì 13 febbraio con “Oceano Verde” e il Pre-Carneval “Di cuori e di picche”. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Manzoni sfileranno con un messaggio ambientale potente, tra spettacoli e animazioni in piazza. La sera, musica e convivialità accenderanno la voglia di stare insieme.

Sabato 14 febbraio sarà dedicato ai più piccoli con Joy Jump (giochi, gonfiabili e animazione) e, in serata, un tuffo negli Anni ’90 con hit che continuano a far ballare generazioni intere.

Domenica 15 febbraio, il clou della tradizione: la sfilata dei Carri Allegorici invaderà le strade con creatività, ironia e satira. Alle ore 18:00 il Red Carpet accoglierà i carri con le danzatrici brasiliane Las Chicas de Fuego (insieme ad Andres Roman e le ballerine cubane), un mix di eleganza, ritmo e internazionalità. La notte si concluderà con lo spettacolo travolgente di musica e coreografie cubane.

Lunedì 16 febbraio celebra il gusto e l’allegria: “Gusto” con degustazioni, show cooking e sapori del territorio; poi i mitici Los Locos (storico gruppo Rai dei Capodanni) faranno ballare la piazza, seguiti da una Latin Night con DJ brasiliana, ballerine e showman per una notte senza confini.

Martedì 17 febbraio, Gran Finale: sfilata conclusiva, premiazione dei carri e discoteca a cielo aperto con DJ OTIV (l’icona degli anni ’90 che inventò la discoteca in piazza) e il set di IGR DJ con Mr Raia e Bonetta Vox, fino a notte fonda.

«Un Carnevale in sicurezza dove il divertimento incontra valori importanti – spiegano gli organizzatori – ecologia con ‘Oceano Verde’, comunità attraverso la partecipazione diffusa, identità con la tradizione dei carri e le eccellenze culinarie che diventano racconto condiviso». Ravanusa si conferma così un carnevale storico vivo e contemporaneo, capace di attrarre famiglie, giovani e turisti, valorizzando il territorio agrigentino.

Ingresso gratuito a tutti gli eventi principali. Per aggiornamenti e dettagli, consultare i canali ufficiali del Comune di Ravanusa e le pagine social dedicate.