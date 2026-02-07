Oggi 7 febbraio 2026 è la Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo. Un appuntamento importante per far prendere coscienza a giovani e adulti su un problema sempre più diffuso e preoccupante. Una riflessione del professor Francesco Pira Associato di Sociologia all’Università di Messina da anni impegnato in iniziative di prevenzione e autore di saggi e articoli scientifici sul tema. Il suo impegno su questo tema è costante in Italia e all’estero.
Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Aica: Smentita e chiarimenti puntuali in merito alle dichiarazioni sull’emergenza idrica a Canicattì
In riferimento a dichiarazioni diffuse nelle ultime ore sull’emergenza idrica a Canicattì, AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini ritiene necessario fornire chiarimenti puntuali,...
Il vescovo di Noto a Canicattì per la festa di madre Speranza
Sarà il Vescovo di Noto, monsignor Salvatore Rumeo, a presiedere la messa solenne nel giorno della festa liturgica della beata madre Speranza nella chiesa...
Manca il pediatra a Campobello di Licata, il sindaco Terrana scrive all’Asp e alla...
Nel Comune di Campobello di Licata da tempo il posto di pediatria di base è rimasto vacante, il che ha portato ad un sistema...
Campobello di Licata, funzioni religiose “” Sante 40 Ore”
Da sabato (7 febbraio), a Campobello di Licata, funzioni religiose "" Sante 40 Ore"". Si concluderanno il 17 febbraio. Le funzioni saranno curate dal...
Furto in tabaccheria, rubati 20 mila euro tra sigarette e gratta&vinci
Colpo grosso nella tabaccheria Scirica a Porto Palo, in territorio di Menfi. Tre ladri incappucciati e con dei guanti sono riusciti ad intrufolarsi...
Campobello di Licata,i dati relativi alla riscossione dei proventi per le Carte di Identità...
Il settore Affari Generali del Comune di Campobello di Licata ha ufficializzato, attraverso un atto amministrativo, i dati relativi alla riscossione dei proventi per...
Racalmuto, Ladri in farmacia: rubati oltre mille euro dalla cassa
Ladri in azione a Racalmuto. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell’esercizio commerciale lungo via Garibaldi dopo aver forzato il lucchetto della saracinesca che...