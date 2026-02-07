Oggi 7 febbraio 2026 è la Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo. Un appuntamento importante per far prendere coscienza a giovani e adulti su un problema sempre più diffuso e preoccupante. Una riflessione del professor Francesco Pira Associato di Sociologia all’Università di Messina da anni impegnato in iniziative di prevenzione e autore di saggi e articoli scientifici sul tema. Il suo impegno su questo tema è costante in Italia e all’estero.