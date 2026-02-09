E’ morto in ospedale, al Sant’Antonio Abate di Trapani il bambino che una donna portava ancora in grembo. La signora, di Buseto Palizzolo, il 23 gennaio era rimasta coinvolta in un incidente stradale sulle cui cause sono in corso indagini. Nel sinistro era rimasta coinvolta un’altra auto, una Mercedes, alla guida della quale c’era un uomo che è rimasto gravemente ferito: trasferito d’urgenza anche lui all’ospedale di Trapani, è finito prima in Rianimazione per poi essere ricoverato in ortopedia. Le indagini sono in coso e sono condotte dalla Polizia stradale.