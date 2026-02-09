Si-in presso la vecchia stazione ferroviaria Campobello di Licata – Ravanusa. Tra gli intervenuti, la dem Giovanna Iacono:

“” ho partecipato al sit-in presso la stazione di Campobello Ravanusa per far sentire la nostra voce. Una voce che nasce dal disagio quotidiano di studenti e lavoratori, costretti a fare i conti con collegamenti insufficienti, tratte ridotte e servizi che negli anni sono stati progressivamente smantellati.

Essere lì oggi non è stato solo un gesto simbolico, ma un atto di responsabilità e di partecipazione civile. Chiediamo con forza l’aumento delle tratte dedicate a studenti e lavoratori, il potenziamento dei collegamenti esistenti e il ripristino dei servizi soppressi. Il diritto alla mobilità non può essere un privilegio per pochi, ma deve essere garantito a tutti, soprattutto nei territori che già vivono condizioni di marginalità.

Il sit-in di oggi vuole essere un segnale chiaro alle istituzioni: ascoltate il territorio, ascoltate chi ogni giorno vive questi disagi sulla propria pelle. Servono scelte concrete, investimenti seri e una visione che rimetta al centro le persone e i loro bisogni reali.

Continueremo a farci sentire, con determinazione e senso civico, finché il diritto a muoversi, studiare e lavorare dignitosamente non sarà finalmente garantito.

Giovanna Iacono””.

